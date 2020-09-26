Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Джерело: Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи, повідомляє сайт Міноборони

Дослівно: "Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю".

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком".

Деталі: За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю.

Він також повідомив, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони зазначив, що, за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж дня 25 вересня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.

Передісторія: