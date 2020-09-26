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Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26

Субота, 26 вересня 2020, 10:16
Міністр оборони назвав попередню причину катастрофи АН-26
фото Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Джерело: Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи, повідомляє сайт Міноборони

Дослівно: "Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю".

"Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот — інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком".

Деталі: За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю.

Він також повідомив, що бортовий самописець перебуває в літаку, і після аналізу записаної там інформації можна буде робити висновки про причини катастрофи.

Керівник Міноборони зазначив, що, за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж дня 25 вересня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало. Однак ДСНС повідомляє про 23 загиблих, 2 постраждалих і пошуки ще 2 осіб.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26Міноборони
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