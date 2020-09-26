У ДБР назвали 4 версії катастрофи АН-26
Субота, 26 вересня 2020, 11:26
Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
Джерело: ДБР
Дослівно: Перевіряються такі версії слідства:
- катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
- катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
- неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
- неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Деталі: ДБР розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака АН-26 за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- За інформацією ДСНС, 23 особи загинуло, 1 постраждала, пошуки ще 3 тривають.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
Українська правда