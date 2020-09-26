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У ДБР назвали 4 версії катастрофи АН-26

Субота, 26 вересня 2020, 11:26

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Джерело: ДБР

Дослівно: Перевіряються такі версії слідства:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Деталі: ДБР розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака АН-26 за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією ДСНС, 23 особи загинуло, 1 постраждала, пошуки ще 3 тривають.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ДБР


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