У ДБР назвали 4 версії катастрофи АН-26

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Джерело: ДБР

Дослівно: Перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Деталі: ДБР розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака АН-26 за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

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