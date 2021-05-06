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Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя Європи

Четвер, 6 травня 2021, 15:53
Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя Європи
Принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн. Фото: Host Town Programm / Flickr

Екологічні активісти підозрюють принца Ліхтенштейну в тому, що на полюванні в Румунії у березні він застрелив найбільшого відомого ведмедя на території Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Активісти кажуть, що принц Емануель фон унд цу Ліхтенштейн отримав дозвіл на відстріл ведмедиці, яка завдавала збитків кільком фермам у селі Ойдула. Але застрелив він не ведмедицю, а 17-річного бурого ведмедя на прізвисько Артур.

 
Артур був найбільшим ведмедем у Румунії та, ймовірно, у всій Європі

Національна служба охорони навколишнього середовища Румунії розпочала розслідування смерті ведмедя.

Немає підтверджень, що принцу було надано дозвіл на полювання. Але екологічна група Agent Green опублікувала документ, який, ймовірно, є офіційним дозволом для мисливської асоціації повіту Ковасна, що давав право полювати принцу протягом кількох днів у березні. Там же є деталі щодо ведмедя біля села Ойдула у Трансильванії.

Бурий ведмідь перебуває під захистом у ЄС, й з 2016 року в Румунії заборонили полювання заради трофеїв. Однак полювати дозволено на "проблемних" ведмедів, які завдають збитків людям.

За даними екоактивістів, місцевий фермер з Ойдули скаржився на трьох ведмедиць та їхніх ведмежат. Але вбивство ведмедя у березні не вирішило цієї проблеми.

Екологи відзначають, що Артур був альфа-самцем, значно більшим за самиць. Вони вважають, що користуючись нагодою, його навмисне застрелили, бо за шкалою трофеїв таку тварину оцінювали у майже 592 бали з 600 можливих.

Міністр Румунії з питань довкілля Танчос Барна підтвердив, що дозвіл на відстріл тварини, яка завдавала шкоди, справді видавали, але не уточнив, кому саме.

Принц, який живе в Австрії, поки що не відреагував на обвинувачення.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛіхтенштейнвбивствоЄвропа
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