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Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в ЕС

Четверг, 6 мая 2021, 15:53
Принц Эмануель фон унд цу Лихтенштейн. Фото: Host Town Programm / Flickr

Экологические активисты подозревают принца Лихтенштейна в том, что на охоте в Румынии в марте он застрелил крупнейшего известного медведя на территории Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Активисты говорят, что принц Эммануэль фон унд цу Лихтенштейн получил разрешение на отстрел медведицы, которая наносила ущерб нескольким фермам в селе Ойдула. Но застрелил он не медведицу, а 17-летнего бурого медведя по кличке Артур.

 
Артур был крупнейшим медведем в Румынии и, вероятно, во всей Европе

Национальная служба охраны окружающей среды Румынии начала расследование смерти медведя.

Нет подтверждений, что принцу было предоставлено разрешение на охоту. Но экологическая группа Agent Green опубликовала документ, который, вероятно, является официальным разрешением для охотничьей ассоциации уезда Ковасна, дающий право охотиться принцу в течение нескольких дней в марте. Там же есть детали относительно медведя возле села Ойдула в Трансильвании.

Бурый медведь находится под защитой в ЕС, и с 2016 года в Румынии запретили охоту ради трофеев. Однако охотиться разрешено на "проблемных" медведей, которые наносят ущерб людям.

По данным экоактивистов, местный фермер из Ойдулы жаловался на трех медведиц и их медвежат. Но убийство медведя в марте не решило этой проблемы.

Экологи отмечают, что Артур был альфа-самцом, значительно больше самок. Они считают, что пользуясь случаем, его умышленно застрелили, потому что по шкале трофеев такое животное оценивали почти в 592 балла из 600 возможных.

Министр Румынии по вопросам окружающей среды Танчос Барна подтвердил, что разрешение на отстрел животного,наносившего ущерб, действительно выдавали, но не уточнил, кому именно.

Принц, который живет в Австрии, пока не отреагировал на обвинения.

Темы: ЛихтенштейнубийствоЕвропа


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