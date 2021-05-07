Позбавлений громадянства "контрабандист" подав до суду на Зеленського, СБУ та РНБО
Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.
Джерело: розклад судових засідань
Деталі: Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента.
Відповідачем вказаний Володимир Зеленський. Третіми особами – Рада нацбезпеки і оборони та Служба безпеки України.
Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указа президента №140/2021, виданий 03 квітня 2021 року.
Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".
ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.
Олександр Єрімічук значиться керівником кількох підприємств у Чернівцях, що займаються або займались раніше будівництвом і торгівлею.
Що було раніше: Інший бізнесмен, Вадим Альперін, який теж потрапив під санкції, звернувся до суду через відібране громадянство. Він судиться з Державною міграційною службою, яка готувала документи для позбавлення паспорту.
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Передісторія:
- 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції "проти топ-десятки української контрабанди". 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
- Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
- Трьох осіб зі списку "контрабандистів", зокрема, Альперіна, президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.
- Кабінет міністрів готує процедуру депортації цих трьох осіб.