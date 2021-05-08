Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Марсі

Марсохід Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Червоній планеті.

Джерело: NASA

Деталі: Мікрофон Perseverance вловив під час польоту звук лопатей вертольота, які обертаються зі швидкістю 2537 об./хв, попри заглушення їх марсіанською атмосферою.

Крім того, записати звуки заважали і марсіанські вітри, але все ж таки мікрофону вдалося вловити шум космічного корабля, який виокремили вчені, маніпулюючи частотами.

Дослідники назвали запис "золотим джерелом" для вивчення марсіанської атмосфери.

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