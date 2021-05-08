Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Марсі
Субота, 8 травня 2021, 02:35
Марсохід Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Червоній планеті.
Джерело: NASA
Деталі: Мікрофон Perseverance вловив під час польоту звук лопатей вертольота, які обертаються зі швидкістю 2537 об./хв, попри заглушення їх марсіанською атмосферою.
Крім того, записати звуки заважали і марсіанські вітри, але все ж таки мікрофону вдалося вловити шум космічного корабля, який виокремили вчені, маніпулюючи частотами.
Дослідники назвали запис "золотим джерелом" для вивчення марсіанської атмосфери.
Передісторія:
- Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
- 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
- Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
- Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані. Згодом марсовий вертоліт NASA Ingenuity 30 квітня здійснив четвертий політ на Червоній планеті.
Українська правда