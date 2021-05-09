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В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

Неділя, 9 травня 2021, 20:40

В Україну прибуло ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech".

Деталі: Міністр нагадав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримала.

Що передувало: 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

30 квітня до України прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. 

Українська правда
Теми: вакцинаціяКитайСтепанов


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