В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини
Неділя, 9 травня 2021, 20:40
В Україну прибуло ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Дослівно: "Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech".
Деталі: Міністр нагадав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримала.
Що передувало: 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
30 квітня до України прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.
Українська правда