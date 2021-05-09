В Україну прибуло ще пів мільйона доз китайської вакцини

В Україну прибуло ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech".

Деталі: Міністр нагадав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримала.

Що передувало: 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

30 квітня до України прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.