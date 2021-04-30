До України прибула ще одна партія вакцини проти COVID
30 квітня до України прибуло 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac.
Джерело: МОЗ з посиланням на міністра Максима Степанова у Facebook
Пряма мова Степанова: "Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, аби забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя".
Деталі: Перша партія вакцини CoronaVac у розмірі 200 тисяч доз прибула до України 25 березня. Вакцинація цим препаратом почалась 13 квітня. Загалом, Україна має отримати 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech.
У МОЗ нагадали, що постачальником вакцини до України є група компаній "Лекхім". Власників останньої звинувачували у зв’язках із колишньою міністеркою охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїсою Богатирьової, а міністра Степанова в тому, що він самовільно призначив постачальника компаній, незважаючи на існування ДП "Медичні закупівлі".
Що передувало: 6 березня заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко розповів, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
Передісторія:
- 3 квітня Україна отримала понад 367 200 доз COVID-вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
- Перед цим до України прибуло 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
- 25 березня в Україну відправили першу партію вакцин "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, яка показувала 83,5% ефективності.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca з Індії (CoviShield) – 500 тисяч доз.