До України прибула ще одна партія вакцини проти COVID

30 квітня до України прибуло 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac.

Джерело: МОЗ з посиланням на міністра Максима Степанова у Facebook

Пряма мова Степанова: "Попри дефіцит вакцин у світі, ми робимо все можливе, аби забезпечити громадян України вакцинами. Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя".

Деталі: Перша партія вакцини CoronaVac у розмірі 200 тисяч доз прибула до України 25 березня. Вакцинація цим препаратом почалась 13 квітня. Загалом, Україна має отримати 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

У МОЗ нагадали, що постачальником вакцини до України є група компаній "Лекхім". Власників останньої звинувачували у зв’язках із колишньою міністеркою охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїсою Богатирьової, а міністра Степанова в тому, що він самовільно призначив постачальника компаній, незважаючи на існування ДП "Медичні закупівлі".

Що передувало: 6 березня заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко розповів, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Передісторія: