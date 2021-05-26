У Путіна пропонують Лукашенку почати літати в окупований Крим

Постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов запропонував Білорусі відкрити пряме авіасполучення з окупованим Росією півостровом на тлі авіаблокади країни цивілізованим світом.

Джерело: Мурадов у Facebook

Пряма мова: "Повітряна гавань Криму відкрита для Білорусії.

Заклики низки країн Заходу і їх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусії - це ще один сигнал нашим друзям в Мінську - повітряна гавань в Сімферополі відкрита для вас".

Деталі: За словами Мурадова, для Білорусі це ще й вектор стратегічного розвитку, вектор відновлення "нашого спільного цивілізаційного та економічного простору".

Постпред зазначив, що курорти та здравниці Чорного моря чекають на білоруських туристів.

"Крим показує всім близьким нам народам: пора повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію. Крим це говорить своїми діями - і Україні, і Білорусії, і іншим державам пострадянського простору, якщо вони, звичайно, тверезо оцінюють свою історичну перспективу", - пише представник Путіна.

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