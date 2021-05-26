У Путіна пропонують Лукашенку почати літати в окупований Крим
Постпред Криму при президенті Росії Георгій Мурадов запропонував Білорусі відкрити пряме авіасполучення з окупованим Росією півостровом на тлі авіаблокади країни цивілізованим світом.
Джерело: Мурадов у Facebook
Пряма мова: "Повітряна гавань Криму відкрита для Білорусії.
Заклики низки країн Заходу і їх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусії - це ще один сигнал нашим друзям в Мінську - повітряна гавань в Сімферополі відкрита для вас".
Деталі: За словами Мурадова, для Білорусі це ще й вектор стратегічного розвитку, вектор відновлення "нашого спільного цивілізаційного та економічного простору".
Постпред зазначив, що курорти та здравниці Чорного моря чекають на білоруських туристів.
"Крим показує всім близьким нам народам: пора повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію. Крим це говорить своїми діями - і Україні, і Білорусії, і іншим державам пострадянського простору, якщо вони, звичайно, тверезо оцінюють свою історичну перспективу", - пише представник Путіна.
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Передісторія:
- Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.
- Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.
- Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.