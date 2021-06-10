"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського
Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".
Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", цитує РБК
Пряма мова: "Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини.
Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана.
Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так визначатимуть справжніх українців?".
Деталі: Таким чином Путін відреагував на законопроєкт Зеленського про корінні народи, у списку яких не виявилося росіян.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
- Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".