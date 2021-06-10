Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського

Четвер, 10 червня 2021, 00:27
Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини – Путін про законопроєкт Зеленського

Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який не включає росіян до переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", цитує РБК

Пряма мова: "Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини.

Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана.

Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так визначатимуть справжніх українців?".

Деталі: Таким чином Путін відреагував на законопроєкт Зеленського про корінні народи, у списку яких не виявилося росіян.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
  • Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який не включає росіян до переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

"Українська правда" у Threads

Теми: законодавствоУкраїнаРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
законодавство
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: