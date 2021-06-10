"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського

Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", цитує РБК

Пряма мова: "Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини.

Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана.

Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так визначатимуть справжніх українців?".

Деталі: Таким чином Путін відреагував на законопроєкт Зеленського про корінні народи, у списку яких не виявилося росіян.

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