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"Змахує на теорію і практику нацистської Німеччини" – Путін про законопроєкт Зеленського

Четвер, 10 червня 2021, 00:27

Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", цитує РБК

Пряма мова: "Взагалі сам по собі розподіл на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини.

Як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана.

Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так визначатимуть справжніх українців?".

Деталі: Таким чином Путін відреагував на законопроєкт Зеленського про корінні народи, у списку яких не виявилося росіян.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 5506, згідно з яким корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
  • Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

Теми: законодавствоУкраїнаРосіяПутін


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