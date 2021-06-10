"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского
Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".
Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия 24", цитирует РБК
Прямая речь: "Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии.
Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми?
Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?".
Детали: Таким образом Путин отреагировал на законопроект Зеленского о коренных народах, в списке которых не оказалось россиян.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
- Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".