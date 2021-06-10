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"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского

Четверг, 10 июня 2021, 00:27
Смахивает на теорию и практику нацистской Германии – Путин о законопроекте Зеленского

Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия 24", цитирует РБК

Прямая речь: "Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии.

Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми?

Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?".

Детали: Таким образом Путин отреагировал на законопроект Зеленского о коренных народах, в списке которых не оказалось россиян.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
  • Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствоУкраинаРосcияПутин
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