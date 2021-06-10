Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского

Четверг, 10 июня 2021, 00:27

Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия 24", цитирует РБК

Прямая речь: "Вообще само по себе деление на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии.

Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности, у него, может, там кровь намешанная. Что делать с этими людьми?

Им будут, как в нацистской Германии, мерить черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять настоящих украинцев?".

Детали: Таким образом Путин отреагировал на законопроект Зеленского о коренных народах, в списке которых не оказалось россиян.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
  • Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

Темы: законодательствоУкраинаРосcияПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID: Украина 42-я в мире по распространению и 5-я в Европе по суточной смертности

Кулеба в Берлине назвал политическим решение Германии не поставлять оружие в Украину

"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского

Путин посчитал, сколько времени к РФ будет лететь ракета, если Украина станет членом НАТО

Черновицкая ячейка "Голоса" требует исключить Киру Рудик из партии, которую она возглавляет

В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков о "Буке"

Все новости...
законодательство
Комитет рекомендует Раде принять законопроект о национальном сопротивлении
В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах
Профильный комитет передал на рассмотрение Рады законопроект о реформе "Укроборонпрома"
Последние новости
07:14
Байден и Меркель обсудят "Северный поток-2" – Белый дом
06:33
COVID: Украина 42-я в мире по распространению и 5-я в Европе по суточной смертности
05:40
В Южной Корее погибли 9 человек, когда 5-этажный дом рухнул на автобус
04:37
Тихановская призвала США расширить санкции против режима Лукашенко
03:38
Парламент Албании объявил импичмент президенту
02:53
Более 8 тысяч военных ООС получили обе прививки от коронавируса
02:18
Кулеба в Берлине назвал политическим решение Германии не поставлять оружие в Украину
01:40
Байден обещает заявить Путину о недопустимости нарушения суверенитета демократических стран
00:58
Российский суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими
00:27
"Смахивает на теорию и практику нацистской Германии" – Путин о законопроекте Зеленского
Все новости...