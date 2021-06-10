"Героям слава": Павелко вилетів у Рим і веде переговори щодо форми української збірної
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.
Джерело: Facebook-сторінка Павелка
Пряма мова: "Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу.
У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!".
Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної".
Деталі: Павелко повідомив, що зранку 10 червня терміново вилетів у Рим, де тривають перемовини з представниками УЄФА.
За його словами, УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи.
Передісторія:
- У четвер стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним.