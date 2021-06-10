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"Героям слава": Павелко вилетів у Рим і веде переговори щодо форми української збірної

Четвер, 10 червня 2021, 16:05

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

Джерело: Facebook-сторінка Павелка

Пряма мова: "Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу.

У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!".

Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної".

Деталі: Павелко повідомив, що зранку 10 червня терміново вилетів у Рим, де тривають перемовини з представниками УЄФА.

За його словами, УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи.

Передісторія:

  • У четвер стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним. 

Українська правда
Теми: футболУЄФА


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