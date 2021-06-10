"Героям слава": Павелко вылетел в Рим и ведет переговоры о форме украинской сборной
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.
Источник: Facebook-страница Павелко
Прямая речь: "Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу.
В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!".
Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА.
Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайна формы нашей сборной".
Детали: Павелко сообщил, что утром 10 июня срочно вылетел в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА.
По его словам, УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.
Предыстория:
- В четверг стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- В Украине, в частности в Офисе президента, считают лозунг на форме украинской сборной абсолюто правильным.