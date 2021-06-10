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"Героям слава": Павелко вылетел в Рим и ведет переговоры о форме украинской сборной

Четверг, 10 июня 2021, 16:05

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.

Источник: Facebook-страница Павелко

Прямая речь: "Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!".

Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА.

Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайна формы нашей сборной".

Детали: Павелко сообщил, что утром 10 июня срочно вылетел в Рим, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА.

По его словам, УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

Предыстория:

  • В четверг стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • В Украине, в частности в Офисе президента, считают лозунг на форме украинской сборной абсолюто правильным.

Украинская правда
Темы: футболУЕФА


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