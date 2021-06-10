Кулеба радить Путіну перейматись корінними народами РФ, а не українським законопроєктом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив російському президенту Володимиру Путіну перейматись правами корінними народами в своїй країні, а не поширювати маніпуляції щодо українського законопроєкту про корінні народи.

Джерело: Кулеба в коментарі для "Укрінформ"

Пряма мова: "Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежувалися права російської національної меншини. Захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом. Захист права людини на спілкування українською мовою в Україні за визначенням не може становити загрози використанню інших мов".

Деталі: Міністр наголосив, що законодавча ініціатива президента Володимира Зеленського відповідає міжнародному праву.

Кулеба нагадав, що саме Росія порушує права національних меншин і корінних народів. Йдеться, зокрема, про українців та кримських татар на окупованому півострові. Водночас, в Україні ніколи не обмежувались права російської національної меншини.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який не включає росіян до переліку корінних народів України, порівняв із "практикою нацистської Німеччини".

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