Кулеба советует Путину беспокоиться о коренных народах РФ, а не о украинском законопроекте
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал российскому президенту Владимиру Путину переживать за права коренных народов в своей стране, а не распространять манипуляции касательно украинского законопроекта о коренных народах.
Источник: Кулеба в комментарии для "Укринформ"
Прямая речь: "Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не ограничивались права российской национальной меньшины. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков".
Детали: Министр подчеркнул, что законодательная инициатива президента Владимира Зеленского соответствует международному праву.
Кулеба напомнил, что именно Россия нарушает права национальных меньшинств и коренных народов. Речь идет о украинцах и крымских татар на оккупированном полуострове. В то же время, в Украине никогда не ограничивались права российской национальной меньшины.
Что предшествовало: Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
- Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который "исключает" россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".