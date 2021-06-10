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Кулеба советует Путину беспокоиться о коренных народах РФ, а не о украинском законопроекте

Четверг, 10 июня 2021, 18:31
Кулеба советует Путину беспокоиться о коренных народах РФ, а не о украинском законопроекте

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал российскому президенту Владимиру Путину переживать за права коренных народов в своей стране, а не распространять манипуляции касательно украинского законопроекта о коренных народах.

Источник: Кулеба в комментарии для "Укринформ"

Прямая речь: "Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не ограничивались права российской национальной меньшины. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков".

Детали: Министр подчеркнул, что законодательная инициатива президента Владимира Зеленского соответствует международному праву.

Кулеба напомнил, что именно Россия нарушает права национальных меньшинств и коренных народов. Речь идет о украинцах и крымских татар на оккупированном полуострове. В то же время, в Украине никогда не ограничивались права российской национальной меньшины. 

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который не включает россиян в перечень коренных народов Украины, сравнил с "практикой нацистской Германии".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
  • Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который "исключает" россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийПутинзаконодательство
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