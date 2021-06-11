Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив участь у Кримській платформі разом із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Борреля під час відеоконференції в рамках Ради Безпеки ООН

Пряма мова: "Я вітаю ініціативу Президента (України) Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір взяти в ньому участь разом із президентом (Європейської Ради) Мішелем, і сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН".

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