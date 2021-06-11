Боррель підтвердив участь у Кримській платформі
П'ятниця, 11 червня 2021, 01:01
Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив участь у Кримській платформі разом із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Борреля під час відеоконференції в рамках Ради Безпеки ООН
Пряма мова: "Я вітаю ініціативу Президента (України) Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір взяти в ньому участь разом із президентом (Європейської Ради) Мішелем, і сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН".
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Нагадаємо:
- Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.
- Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.
- Низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав.