Боррель подтвердил участие в Крымской платформе
Пятница, 11 июня 2021, 01:01
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Борреля во время видеоконференции в рамках Совета Безопасности ООН
Прямая речь: "Я приветствую инициативу Президента (Украины) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН".
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Напомним:
- Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
- Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
- Ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.