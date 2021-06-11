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Боррель подтвердил участие в Крымской платформе

Пятница, 11 июня 2021, 01:01
Боррель подтвердил участие в Крымской платформе

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Борреля во время видеоконференции в рамках Совета Безопасности ООН

Прямая речь: "Я приветствую инициативу Президента (Украины) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН".

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Напомним:

  • Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
  • Ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.

Темы: ЕСКрымская платформа
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