Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил участие в Крымской платформе вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Борреля во время видеоконференции в рамках Совета Безопасности ООН

Прямая речь: "Я приветствую инициативу Президента (Украины) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН".

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Напомним: