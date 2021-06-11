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Более 50 центров вакцинации будут работать на выходных: в 4 раза больше, чем неделю назад

Пятница, 11 июня 2021, 13:02
Более 50 центров вакцинации будут работать на выходных: в 4 раза больше, чем неделю назад

12-13 июня более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. На прошлой неделе работали всего 12 центров.

Источник: Минздрав

Детали В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дию" или через контакт-центр Минздрава.

Планируется работа: в Днепропетровской области - 13 центров, во Львовской - 8, в Одесской - 7, в Полтавской - 5, в Херсонской и Киевской по 3, в Черновицкой и Хмельницкой по 2, по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской и в Киеве.

На сайте Минздрава можно посмотреть адреса центров.

Прививки будут делать вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.

Напомним: Полностью вакцинированы против COVID уже 200 тысяч жителей Украины.

Украинская правда
Темы: Минздраввакцинациякоронавирус
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