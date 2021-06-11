Повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України

10 червня в Україні проти коронавірусу щепили 54 329 людей: першу дозу вакцини отримали 30 744 людини, другу дозу – 23 585 людей.

Джерело: МОЗ і дашборд РНБО

Деталі: В цей четвер щеплення робили 442 мобільні бригади і 617 вакцинальних пунктів.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них першу дозу отримали 1 395 310 осіб, повністю імунізовані – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

За даними РНБО, Київ є лідером за вакцинацією (163 965 щеплень першою дозою, 23 044 другою), на другому місці Дніпропетровська область (120 960 щеплень першою дозою та 16 004 другою).

Станом на 11 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

Нагадаємо: 9 червня в Україні 55 573 людини щепили проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей. Рекорд був 29 квітня, коли було 73 376 щеплень (із них 120 – другою дозою).

Віктор Ляшко перед обранням міністром охорони здоров’я обіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП