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Повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України

П'ятниця, 11 червня 2021, 08:59
Повністю вакциновані проти COVID вже 200 тисяч жителів України

10 червня в Україні проти коронавірусу щепили 54 329 людей: першу дозу вакцини отримали 30 744 людини, другу дозу – 23 585 людей.

Джерело: МОЗ і дашборд РНБО

Деталі: В цей четвер щеплення робили 442 мобільні бригади і 617 вакцинальних пунктів.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них першу дозу отримали 1 395 310 осіб, повністю імунізовані – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

 

За даними РНБО, Київ є лідером за вакцинацією (163 965 щеплень першою дозою, 23 044 другою), на другому місці Дніпропетровська область (120 960 щеплень першою дозою та 16 004 другою).

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Станом на 11 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

Нагадаємо: 9 червня в Україні 55 573 людини щепили проти COVID-19: одну дозу вакцини отримали 36 498 людей, другу дозу – 19 075 людей. Рекорд був 29 квітня, коли було 73 376 щеплень (із них 120 – другою дозою). 

Віктор Ляшко перед обранням міністром охорони здоров’я обіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяОлександр Корнієнко Covid-2019
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