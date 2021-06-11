Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці, які їдуть до Румунії на Євро-2020, звільняються від 14-денного карантину

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:29
Українці, які їдуть до Румунії на Євро-2020, звільняються від 14-денного карантину

Громадяни України, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, надаючи відповідні квитки, звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів.

Джерело: посольство України в Румунії.

Деталі: Квитки можуть надаватися у роздрукованому форматі або в електронному вигляді.

Роз’яснюється, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

Нагадаємо: Через пандемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на рік: турнір відбудеться із 11 червня по 11 липня 2021 року.

Розклад матчів нашої збірної:

  • 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
  • 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
  • 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).

Про заявку збірної України можна дізнатись тут.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: футболРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: