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Українці, які їдуть до Румунії на Євро-2020, звільняються від 14-денного карантину

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:29

Громадяни України, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Євро-2020, надаючи відповідні квитки, звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів.

Джерело: посольство України в Румунії.

Деталі: Квитки можуть надаватися у роздрукованому форматі або в електронному вигляді.

Роз’яснюється, що розгляд кожного випадку та прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів.

Нагадаємо: Через пандемію коронавірусу Євро-2020 перенесли на рік: турнір відбудеться із 11 червня по 11 липня 2021 року.

Розклад матчів нашої збірної:

  • 13 червня 2021 року: Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00);
  • 17 червня 2021 року: Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00);
  • 21 червня 2021 року: Україна – Австрія (Бухарест, 19.00).

Про заявку збірної України можна дізнатись тут.

Українська правда
Теми: футболРумунія


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