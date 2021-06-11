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Украинцы, которые едут в Румынию на Евро-2020, освобождаются от 14-дневного карантина

Пятница, 11 июня 2021, 18:29

Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах финального турнира чемпионата Европы по футболу Евро-2020, предоставляя соответствующие билеты, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней.

Источник: посольство Украины в Румынии.

Детали: Билеты могут предоставляться в распечатанном формате или в электронном виде.

Разъясняется, что рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов.

Напомним: Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на год: турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Расписание матчей нашей сборной:

  • 13 июня 2021: Нидерланды - Украина (Амстердам, 22.00);
  • 17 июня 2021: Украина - Северная Македония (Бухарест, 16.00);
  • 21 июня 2021: Украина - Австрия (Бухарест, 19.00).

О заявке сборной Украины можно узнать здесь.

Украинская правда
Темы: футболРумыния


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