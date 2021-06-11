На Євро-2020 форму відкорегують, але з "Героям слава!" з продажу не вилучатимуть

Українська збірна на Євро-2020 буде грати у раніше презентованій формі, яка викликала обурення в Росії, проте до неї додадуть ще один елемент, а гасло "Героям Слава!" розмістять за мапою, у центрі обрисів кордонів України.

Джерело: голова УАФ Андрій Павелко у Facebook

Пряма мова: "Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут...

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні".

Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020".

Деталі: Окрім того, на мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" і "Героям Слава!" та зображення карти України з її кордонами. Ніде у світі не буде заборонено продавати такі футболки, а тому будь-хто зможе придбати екіпіровку національної збірної України.

УЄФА також погодилась взяти до відома останнє рішення Виконкому УАФ щодо затвердження офіційних футбольних символів України та попросила час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

Павелко наголосив, що представники УЄФА під час перемовин неодноразово підтверджували, що погодили гасло "Героям Слава!" на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Проте після нового рішення почали вимагати видалити чи замалювати цей напис. Українська асоціація футболу не погоджувалась на таке рішення.

Саме тому, вважає Павелко, вдалось досягти "переможного компромісу". Останній полягає в тому, що збірна буде виступати у формі, до якої додадуть ще один елемент. Це затверджена 11 червня Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Водночас, гасло "Героям Слава" розмістять за мапою. Це означає, що місце розташування напису "Героям Слава" змінять.

Також УАФ працює над виготовленням нової атрибутики із затвердженими сьогодні Виконкомом УАФ футбольними символами України. Її планують використовувати, зокрема, і на Євро-2020.

Вказується, що на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами "Слава Україні!", "Героям Слава!".

Також асоціація хоче організувати міжнародний дитячо-юнацький турнір і такі ж змагання серед вболівальників під назвою "Слава Україні!", "Героям Слава!".

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