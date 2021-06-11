На Евро-2020 форму откорректируют, но "Героям слава!" с продаж не будут изымать

Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, которая вызвала возмущение в России, однако к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям Слава!" разместят по карте, в центре очертаний границ Украины.

Источник: председатель УАФ Андрей Павелко в Facebook

Прямая речь: "Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик ...

На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине".

Лозунг "Героям Слава!" будет размещено по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020".

Детали: Кроме того, на миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!" и изображение карты Украины с ее границами. Нигде в мире не будет запрещено продавать такие футболки, а потому любой сможет приобрести экипировку национальной сборной Украины.

УЕФА также согласился принять к сведению последнее решение Исполкома УАФ по утверждению официальных футбольных символов Украины и попросила время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

Павелко отметил, что представители УЕФА во время переговоров неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Однако после нового решения потребовали удалить или зарисовать эту надпись. Украинская ассоциация футбола не соглашалась на такое решение.

Именно поэтому, считает Павелко, удалось достичь "победного компромисса". Последний заключается в том, что сборная будет выступать в форме, к которой добавят еще один элемент. Это утвержденная 11 июня Исполкомомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одним надписью "Слава Украине". В то же время, лозунг "Героям Слава" разместят за картой. Это означает, что местоположение надписи "Героям Слава" изменят.

Также УАФ работает над изготовлением новой атрибутики, утвержденной сегодня Исполкомом УАФ футбольными символами Украины. Ее планируют использовать в том числе и на Евро-2020.

Указывается, что на всех мероприятиях Евро-2020 наша делегация будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами "Слава Украине!", "Героям Слава!".

Также ассоциация хочет организовать международный детско-юношеский турнир и такие же соревнования среди болельщиков под названием "Слава Украине!", "Героям Слава!".

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