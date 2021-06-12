ООС: 9 обстрілів за добу, загинув військовий

Протягом доби 11 червня зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил, один військовий загинув.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку 12 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.