ООС: 9 обстрелов за сутки, погиб военный

В течение суток 11 июня зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, один военный погиб.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Водяного, что возле Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 12 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.