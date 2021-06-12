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ООС: 9 обстрелов за сутки, погиб военный

Суббота, 12 июня 2021, 08:14

В течение суток 11 июня зафиксировано 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, один военный погиб.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Водяного, что возле Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра 12 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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