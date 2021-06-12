Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

Внаслідок обстрілу в п'ятницю загинув мешканець Мукачево Володимир Бєлов.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В ОДА повідомили, що боєць загинув близько 15:45.

Що передувало: У п'ятницю внаслідок обстрілу біля Водяного на Приазов’ї український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.