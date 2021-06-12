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Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

Субота, 12 червня 2021, 11:14

Внаслідок обстрілу в п'ятницю загинув мешканець Мукачево Володимир Бєлов.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В ОДА повідомили, що боєць загинув близько 15:45.

Що передувало: У п'ятницю внаслідок обстрілу біля Водяного на Приазов’ї український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗакарпаття


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