Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

Субота, 12 червня 2021, 11:14
Стало відоме ім'я загиблого біля Водяного бійця

Внаслідок обстрілу в п'ятницю загинув мешканець Мукачево Володимир Бєлов.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "Унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наш мукачівець отримав травми несумісні з життям".

Деталі: В ОДА повідомили, що боєць загинув близько 15:45.

Що передувало: У п'ятницю внаслідок обстрілу біля Водяного на Приазов’ї український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: