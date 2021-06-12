Стало известно имя погибшего возле Водяного бойца

В результате обстрела в пятницу погиб житель Мукачево Владимир Белов.

Источник: Закарпатская ОГА

Дословно: "В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наш мукачевец получил травмы несовместимые с жизнью".

Детали: В ОГА сообщили, что боец погиб около 15:45.

Что предшествовало: В пятницу в результате обстрела возле Водяного на Приазовье украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.