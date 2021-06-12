Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно имя погибшего возле Водяного бойца

Суббота, 12 июня 2021, 11:14
Стало известно имя погибшего возле Водяного бойца

В результате обстрела в пятницу погиб житель Мукачево Владимир Белов.

Источник: Закарпатская ОГА

Дословно: "В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наш мукачевец получил травмы несовместимые с жизнью".

Детали: В ОГА сообщили, что боец погиб около 15:45.

Что предшествовало: В пятницу в результате обстрела возле Водяного на Приазовье украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: