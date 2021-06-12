У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Сполучені Штати затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів, що буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності вітчизняної армії з НАТО.

Джерело: міністр оборони України Андрій Таран, якого цитує пресслужба міністерства

Деталі: Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.

За словами Тарана, цей пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України.

Пряма мова: "Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил ЗСУ.

Партнери зі США надають нам безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості. Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт "Про безпекове партнерство з Україною", що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн".

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