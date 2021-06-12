Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Субота, 12 червня 2021, 19:29
Протиартилерійські радіолокаційні системи виробництва США

Сполучені Штати затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів, що буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності вітчизняної армії з НАТО.

Джерело: міністр оборони України Андрій Таран, якого цитує пресслужба міністерства

Деталі: Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.

За словами Тарана, цей пакет допомоги буде спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України.

Пряма мова: "Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил ЗСУ.

Партнери зі США надають нам безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості. Протягом 2014-2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 млрд доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт "Про безпекове партнерство з Україною", що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до $300 млн".

Нагадаємо:

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020

фотоСаміт G7: Байден провів зустріч з Меркель

Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою

фото, відеоЄвро-2020: футболіст Еріксен знепритомнів під час гри Данія-Фінляндія

У Міноборони пояснили, як використають військову допомогу США в розмірі $150 млн

Covid у РФ: кількість хворих росте, у Москві – рекордні показники й карантин

Усі новини...
Останні новини
05:38
Країни G7 представлять масштабну кліматичну програму – ЗМІ
04:36
У Сирії лікарню обстріляли ракетами, 13 загиблих
03:40
На Франківщині розшукують дитину, яку понесло течією річки
02:57
Шкарлет про дисертацію Киви: "Жодного заперечення до Міносвіти не надійшло"
02:15
Політ у космос із Безосом продали за $ 28 мільйонів
01:35
В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб
00:58
Назвали переможців Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2021"
00:29
Україна підтримала данського футболіста, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
23:56
Протидія впливу Китаю: країни G7 домовилися про масштабний проєкт
23:53
Євро-2020: Росія без шансів програла Бельгії
Усі новини...