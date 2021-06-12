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В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн

Суббота, 12 июня 2021, 19:29
В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн
Противоартиллерийские радиолокационные системы производства США

Соединенные Штаты утвердили вторую часть военной помощи Украине на сумму в 150 млн долларов, которая будет направлена ​​на мероприятия по обеспечению территориальной целостности Украины, обороне границ и углублению совместимости отечественной армии с НАТО.

Источник: министр обороны Украины Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба министерства

Детали: Выделенная Пентагоном Украине помощь в размере 150 млн долларов будет включать противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.

По словам Тарана, этот пакет помощи будет направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины.

Прямая речь: "Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовка и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ.

Партнеры из США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной устойчивости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на 2,5 млрд долларов. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $300 млн".

Напомним:

Украинская правда

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