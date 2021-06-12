В Минобороны объяснили, как используют военную помощь США в размере $150 млн
Соединенные Штаты утвердили вторую часть военной помощи Украине на сумму в 150 млн долларов, которая будет направлена на мероприятия по обеспечению территориальной целостности Украины, обороне границ и углублению совместимости отечественной армии с НАТО.
Источник: министр обороны Украины Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба министерства
Детали: Выделенная Пентагоном Украине помощь в размере 150 млн долларов будет включать противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.
По словам Тарана, этот пакет помощи будет направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины.
Прямая речь: "Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовка и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ.
Партнеры из США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной устойчивости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на 2,5 млрд долларов. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $300 млн".
Напомним:
- 11 июня Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности в размере 150 млн долларов.
- В апреле Комитет Сената США поддержал законопроект с "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.