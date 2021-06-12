Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою
Прісна вода, яка може знаходиться під дном Азовського моря, швидше за все потребує додаткового очищення через високу мінералізацію. Тому ідея забезпечити кримчан такою водою провальна.
Джерело: РИА Новости з посиланням на слова керівника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова
Деталі: За словами Аксьонова, про проєкт видобутку прісної води з-під Азовського моря "доведеться забути", а єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою – це будівництво двох опріснювальних установок, однієї в Сакському районі, і ще однієї – у Ялті.
Пряма мова: "Там (під Азовським морем - УП) вода якась є, проблем її дістати - немає. Питання в тому, що, швидше за все, вона має багато твердих частинок з перевищенням норми і всього іншого. Мінералізація висока. А з високою мінералізацією який сенс? Це очищати треба. Очистити на добу мільйон кубометрів або два – це нереально.
Це (опріснювальні установки - УП) єдиний вихід з положення. Іншого взагалі немає".
Передісторія: У квітні російський уряд виділив 70 мільйонів рублів для Росгеології на дослідження можливих водоносних горизонтів під Азовським морем. Попередні дані нібито показали, що в цьому районі знаходяться запаси води, які можуть дозволити щорічно викачувати від 0,5 до 1,2 мільярда кубометрів.
Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в Ялті окупанти оцінили в 3,3 млрд рублів.
Нагадаємо:
- Представник Росії у захопленому Криму заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.
- Окупанти в Криму планують регулярно залучати місцевих жителів до розчищення річок від каменів й гілок, аби хоча б трохи збільшити водний приплив до водосховищ.