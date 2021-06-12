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Окупанти назвали єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою

Субота, 12 червня 2021, 21:21

Прісна вода, яка може знаходиться під дном Азовського моря, швидше за все потребує додаткового очищення через високу мінералізацію. Тому ідея забезпечити кримчан такою водою провальна.

Джерело: РИА Новости з посиланням на слова керівника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова

Деталі: За словами Аксьонова, про проєкт видобутку прісної води з-під Азовського моря "доведеться забути", а єдиний спосіб забезпечити Крим прісною водою – це будівництво двох опріснювальних установок, однієї в Сакському районі, і ще однієї – у Ялті.

Пряма мова: "Там (під Азовським морем - УП) вода якась є, проблем її дістати - немає. Питання в тому, що, швидше за все, вона має багато твердих частинок з перевищенням норми і всього іншого. Мінералізація висока. А з високою мінералізацією який сенс? Це очищати треба. Очистити на добу мільйон кубометрів або два – це нереально.

Це (опріснювальні установки - УП) єдиний вихід з положення. Іншого взагалі немає".

Передісторія: У квітні російський уряд виділив 70 мільйонів рублів для Росгеології на дослідження можливих водоносних горизонтів під Азовським морем. Попередні дані нібито показали, що в цьому районі знаходяться запаси води, які можуть дозволити щорічно викачувати від 0,5 до 1,2 мільярда кубометрів.

Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в Ялті окупанти оцінили в 3,3 млрд рублів.

Нагадаємо:

  • Представник Росії у захопленому Криму заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.
  • Окупанти в Криму планують регулярно залучати місцевих жителів до розчищення річок від каменів й гілок, аби хоча б трохи збільшити водний приплив до водосховищ.

Теми: водаКримокупація


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