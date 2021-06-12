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Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

Суббота, 12 июня 2021, 21:21
Оккупанты назвали единственный способ обеспечить Крым пресной водой

Пресная вода, которая может находится под дном Азовского моря, скорее всего, будет требовать дополнительной очистки из-за высокой минерализации. Поэтому идея обеспечить крымчан такой водой несостоятельна.

Источник: РИА Новости со ссылкой на слова руководителя оккупационной власти полуострова Сергея Аксенова

Детали: По словам Аксенова, проект добычи пресной воды из-под Азовского моря "придется забыть", а единственный способ обеспечить Крым пресной водой – это строительство двух опреснительных установок, одной в Сакском районе, и еще одной – в Ялте.

Прямая речь: "Там (под Азовским морем – УП) вода какая-то есть, проблем ее достать – нет. Вопрос в том, что, скорее всего, она имеет количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального. Минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально.

Это (опреснительные установки - УП) единственный выход из положения. Другого вообще нет".

Предыстория: В апреле российское правительство выделило 70 миллионов рублей для Росгеологии на исследование возможных водоносных горизонтов под Азовским морем. Предварительные данные якобы показали, что в этом районе находятся запасы воды, которые могут позволить ежегодно забирать от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров.

Стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте оккупанты оценили в 3,3 млрд рублей.

Напомним:

  • Представитель России в Крыму заявил о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале.
  • Оккупанты в Крыму планируют регулярно привлекать местных жителей к расчистке рек от камней и веток, чтобы хотя бы незначительно увеличить водный приток в водохранилища.

Темы: водаКрымоккупация
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