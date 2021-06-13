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В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб

Неділя, 13 червня 2021, 01:35
В Кабулі внаслідок підриву двох автобусів загинули 7 осіб

У західній частині Кабулу підірвали два автобуси, внаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб.

Джерело: Reuters із посиланням на речника поліції Кабулу

Деталі: За словами речника поліції Кабула Басіра Муджахіда, через подвійний теракт загинуло 7 осіб, ще шестеро дістали поранення.

Вибухи сталися в районі, де переважають представники меншин Хазара і де внаслідок подібних нападів на автобуси загинуло 12 цивільних осіб.

Наразі невідомо, хто стоїть за нападами, здійсненими в суботу.

Нагадаємо: За теракт, здійснений у мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі у травні, взяла на себе відповідальність "Ісламська держава".

У Кабулі – столиці Афганістану через вибухи біля школи загинуло щонайменше 55 людей і отримали поранення понад 150, серед яких – переважно учні віком від 11 до 15 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантеракт
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