"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі

За теракт, здійснений у мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі у п'ятницю, взяла на себе відповідальність "Ісламська держава".

Джерело: Reuters із посиланням на інформаційне агентство групи "Нашир"

Деталі: Щонайменше 12 людей, які зібралися на п’ятничну молитву, загинули під час вибуху в мечеті.

Теракт здійснили під час мусульманського фестивалю Курбан-байрам.

Що передувало: В мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі стався вибух: загинули щонайменше 12 осіб, які прийшли на п'ятничну молитву. Серед загиблих був імам. Крім того, щонайменше 15 осіб були поранені.

Передісторія:

Тиждень тому сталися вибухи біля школи Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

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