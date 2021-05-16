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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі

Неділя, 16 травня 2021, 02:18
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі

За теракт, здійснений у мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі у п'ятницю, взяла на себе відповідальність "Ісламська держава".

Джерело: Reuters із посиланням на інформаційне агентство групи "Нашир"

Деталі: Щонайменше 12 людей, які зібралися на п’ятничну молитву, загинули під час вибуху в мечеті.

Теракт здійснили під час мусульманського фестивалю Курбан-байрам.

Що передувало: В мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі стався вибух: загинули щонайменше 12 осіб, які прийшли на п'ятничну молитву. Серед загиблих був імам. Крім того, щонайменше 15 осіб були поранені.

Передісторія:

  • Тиждень тому сталися вибухи біля школи Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо:

  • Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як в минулому місяці Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибух
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