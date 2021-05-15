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12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі

Субота, 15 травня 2021, 03:45
12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі
AP

В мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі стався вибух: загинули щонайменше 12 осіб, які прийшли на п'ятничну молитву.

Джерело: BBC

Деталі: Як повідомляється, серед загиблих був імам.

Крім того, щонайменше 15 осіб були поранені.

Вибух стався на другий день триденного припинення вогню талібами і армією в ознаменування мусульманського свята Рамазан-байрам. Зазначається, що днем раніше в результаті вибухів в провінціях Кандагар і Кундуз загинули дев'ятеро людей, однак вибух у Шакардарі став найсерйознішим з інцидентів із застосуванням насильства, які порушили режим припинення вогню.

Достеменно невідомо, хто стояв за вибухом, однак "Талібан" заперечив свою причетність.

Що передувало: Тиждень тому сталися вибухи біля школи Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо:

  • Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як в минулому місяці Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.
  • "Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
  • Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибух
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