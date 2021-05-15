Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі

Субота, 15 травня 2021, 03:45

В мечеті в районі Шакардара в афганському Кабулі стався вибух: загинули щонайменше 12 осіб, які прийшли на п'ятничну молитву.

Джерело: BBC

Деталі: Як повідомляється, серед загиблих був імам.

Крім того, щонайменше 15 осіб були поранені.

Вибух стався на другий день триденного припинення вогню талібами і армією в ознаменування мусульманського свята Рамазан-байрам. Зазначається, що днем раніше в результаті вибухів в провінціях Кандагар і Кундуз загинули дев'ятеро людей, однак вибух у Шакардарі став найсерйознішим з інцидентів із застосуванням насильства, які порушили режим припинення вогню.

Достеменно невідомо, хто стояв за вибухом, однак "Талібан" заперечив свою причетність.

Що передувало: Тиждень тому сталися вибухи біля школи Кабула, в результаті яких загинули щонайменше 68 осіб, більшість з яких – учні. Понад 165 осіб отримали поранення. Жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо:

Кабул знаходиться в стані підвищеної готовності з тих пір, як в минулому місяці Вашингтон оголосив про плани виведення всіх американських військ до 11 вересня, а не 1 травня, як було домовлено раніше.

"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.

Афганські офіційні особи заявили, що після цієї заяви таліби активізували атаки по всій країні.

Теми: Афганістанвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася

Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити

У Порошенка відповіли на звинувачення про держдачі

Стало відомо, хто може замінити трьох міністрів

Степанова відправляють у відставку

Усі новини...
Афганістан
“Талібан” оголосив про тимчасове припинення вогню
Через вибух біля школи у Кабулі загинули щонайменше 55 осіб – ЗМІ
Під час зіткнень в Афганістані вбили 100 талібів — AFP
Останні новини
03:45
12 вірян загинули через вибух у мечеті в Кабулі
03:08
Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася
02:11
На Західному березі — зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військами, 11 загиблих
01:03
У ВООЗ закликали ділитися вакцинами з бідними країнами замість вакцинувати дітей
00:25
В Україні створять кібервійська
23:49
Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії
23:00
Всі кандидати погодились очолити міністерства – глава фракції "Слуга народу"
22:46
Арахамія пояснив, чому Степанова хочуть звільнити
22:15
Прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука
22:00
Новини економіки: арешт рахунків УЗ, наглядова рада "Нафтогазу"
Усі новини...