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В Кабуле в результате подрыва двух автобусов погибли 7 человек

Воскресенье, 13 июня 2021, 01:35

В западной части Кабула взорвали два автобуса, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя полиции Кабула

Детали: По словам представителя полиции Кабула Басира Муджахида, из-за двойного теракта, погибли 7 человек, еще шестеро получили ранения.

Взрывы произошли в районе, где преобладают представители меньшинств Хазара и где в результате подобных нападений на автобусы погибли 12 гражданских лиц.

Пока неизвестно, кто стоит за нападениями, совершенными в субботу.

Напомним: За теракт, совершенный в мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле в мае, взяло на себя ответственность "Исламское государство".

В Кабуле - столице Афганистана из-за взрывов возле школы погибли по меньшей мере 55 человек и получили ранения более 150, среди которых - преимущественно учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

Темы: Афганистантеракт


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