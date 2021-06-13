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Україна – серед основних тем саміту "Великої сімки" з міжнародних питань

Неділя, 13 червня 2021, 09:27
Україна – серед основних тем саміту Великої сімки з міжнародних питань

Під час обговорення питань Східного партнерства ЄС, що відбулось в суботу в рамках засідання "Великої сімки", присвяченого міжнародній політиці, лідери провідних демократій світу підтримали територіальний суверенітет України і висловили готовність допомагати нашій країні у проведенні реформ.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн у Twitter

Деталі: Вона підкреслила важливість для України будувати потужні інституції, засновані на верховенстві права й наголосила на спільній міжнародній протидії Москві.

Пряма мова президентки Єврокомісії: "Україна - серед основних питань нашого спільного порядку денного.

В той час, як Росія продовжує завдавати шкоди європейському порядку безпеки, ми можемо розраховувати, що потужний трансатлантичний Альянс дасть на це відповідь".

Додатково: Окрім питання України лідери "Великої сімки" також підняли тему Білорусі. На саміті домовилися працювати над посиленням дієвості санкцій проти режиму Лукашенка. Зокрема, за словами Ляєн, ЄС працює над інвестиційном планом на 3 мільярди євро, які підуть на підтримку майбутньої демократичної Білорусі.

Нагадаємо:

  • Країни "Великої сімки" на саміті у Великій Британії в суботу, 12 червня, після складних переговорів домовилися докласти спільних зусиль для протидії впливу Китаю.
  • Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілися 12 червня на полях саміту "Великої сімки".
  • Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван анонсував, що делегація Сполучених Штатів на чолі з президентом Джо Байденом під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорить питання трубопроводу "Північний потік-2" і наслідків його будівництва.

Теми: G7УкраїнаРосіяЄС
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