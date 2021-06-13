Украина – среди основных тем саммита "Большой семерки" по международным вопросам

При обсуждении вопросов Восточного партнерства ЕС, которое состоялось в субботу в рамках заседания "Большой семерки", посвященного международной политике, лидеры ведущих демократий мира поддержали территориальный суверенитет Украины и выразили готовность помогать нашей стране в проведении реформ.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляен в Twitter

Детали: Она подчеркнула важность для Украины строить мощные институты, основанные на верховенстве права и отметила совместное международное противодействие Москве.

Прямая речь президента Еврокомиссии: "Украина - среди основных вопросов нашей совместной повестки дня.

В то время как Россия продолжает наносить ущерб европейской повестке безопасности, мы можем рассчитывать, что мощный трансатлантический Альянс даст на это ответ".

Дополнительно: Кроме вопроса Украины лидеры "Большой семерки" также подняли тему Беларуси. На саммите договорились работать над усилением действенности санкций против режима Лукашенко. В частности, по словам Ляен, ЕС работает над инвестиционным планом на 3 миллиарда евро, которые пойдут на поддержку будущей демократической Беларуси.

Напомним: