Путін сказав, чого чекає від переговорів з Байденом

Президент Росії Володимир Путін назвав свої головні очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка повинна пройти в Швейцарії наступного тижня.

Джерело: Путін, якого цитує РБК

Деталі: Президент РФ сподівається, що Москва і Вашингтон відновлять особисті контакти і прямий діалог. Також він розраховує на "створення механізмів" взаємодії країн з різних напрямків, серед яких стратегічна стабільність, регіональні конфлікти, глобальна екологія, а також співробітництво в галузі економіки.

Пряма мова: "Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити реально функціонуючі механізми по тих напрямках, які представляють взаємні інтереси, такі є, я вже про це говорив.

Якщо ми після цієї зустрічі створимо механізми роботи по всіх цих напрямках, мені здається, було б уже добре. Можна було б сказати, що зустріч пройшла недаремно".

Передісторія: Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс.

Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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