Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін сказав, чого чекає від переговорів з Байденом

Неділя, 13 червня 2021, 13:09
Путін сказав, чого чекає від переговорів з Байденом
Фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін назвав свої головні очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка повинна пройти в Швейцарії наступного тижня.

Джерело: Путін, якого цитує РБК

Деталі: Президент РФ сподівається, що Москва і Вашингтон відновлять особисті контакти і прямий діалог. Також він розраховує на "створення механізмів" взаємодії країн з різних напрямків, серед яких стратегічна стабільність, регіональні конфлікти, глобальна екологія, а також співробітництво в галузі економіки.

Пряма мова: "Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити реально функціонуючі механізми по тих напрямках, які представляють взаємні інтереси, такі є, я вже про це говорив.

Якщо ми після цієї зустрічі створимо механізми роботи по всіх цих напрямках, мені здається, було б уже добре. Можна було б сказати, що зустріч пройшла недаремно".

Передісторія: Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс.

Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо:

  • Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що санкції Заходу проти РФ залишаться назавжди, при цьому у Москви готовий список санкцій у відповідь, які можуть бути введені, але поки їх притримали.
  • 2 червня стало відомо, що Конгрес США готується зобов'язати президента США Джо Байдена ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінБайденРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Путін
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: