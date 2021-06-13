Путін сказав, чого чекає від переговорів з Байденом
Президент Росії Володимир Путін назвав свої головні очікування від зустрічі з президентом США Джо Байденом, яка повинна пройти в Швейцарії наступного тижня.
Джерело: Путін, якого цитує РБК
Деталі: Президент РФ сподівається, що Москва і Вашингтон відновлять особисті контакти і прямий діалог. Також він розраховує на "створення механізмів" взаємодії країн з різних напрямків, серед яких стратегічна стабільність, регіональні конфлікти, глобальна екологія, а також співробітництво в галузі економіки.
Пряма мова: "Відновити наші особисті контакти, відносини, налагодити прямий діалог, створити реально функціонуючі механізми по тих напрямках, які представляють взаємні інтереси, такі є, я вже про це говорив.
Якщо ми після цієї зустрічі створимо механізми роботи по всіх цих напрямках, мені здається, було б уже добре. Можна було б сказати, що зустріч пройшла недаремно".
Передісторія: Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс.
Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо:
- Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що санкції Заходу проти РФ залишаться назавжди, при цьому у Москви готовий список санкцій у відповідь, які можуть бути введені, але поки їх притримали.
- 2 червня стало відомо, що Конгрес США готується зобов'язати президента США Джо Байдена ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2".