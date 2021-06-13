Путин сказал, чего ждет от переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин назвал свои главные ожидания от встречи с президентом США Джо Байденом, которая должна пройти в Швейцарии на следующей неделе.

Источник: Путин, которого цитирует РБК

Детали: Президент РФ надеется, что Москва и Вашингтон восстановят личные контакты и прямой диалог. Также он рассчитывает на "создание механизмов" взаимодействия стран по различным направлениям, среди которых стратегическая стабильность, региональные конфликты, глобальная экология, а также сотрудничество в области экономики.

Прямая речь: "Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил.

Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром".

Предыстория: Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс.

Президент США Джо Байден проведет одиночную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.

Напомним:

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что санкции Запада против РФ останутся навсегда, при этом у Москвы готов список ответных санкций, которые могут быть введены, но пока их придержали.

2 июня стало известно, что Конгресс США готовится обязать президента США Джо Байдена ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".