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Коронавірус в Росії: епідемія набирає оберти

Неділя, 13 червня 2021, 14:04
Коронавірус в Росії: епідемія набирає оберти
Фото: rossaprimavera

У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.

Джерело: Коммерсантъ

Деталі: 12 червня кількість заражень була на 9% більшою, ніж днем ​​раніше, 11 червня. За добу від Covid-19 померли 357 росіян.

Лідерами за кількістю нових випадків в суботу стали Москва (7704) і Московська область (953).

Останній раз добовий приріст заражених в РФ перевищував 14 тисяч людей 15 лютого (14 207).

Нагадаємо:

  • У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
  • З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
  • Працівники української Державної прикордонної служби завертають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
  • Уряд Словаччини більше не планує закуповувати "Спутник V".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосіяепідемія
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