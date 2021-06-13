Коронавірус в Росії: епідемія набирає оберти
Неділя, 13 червня 2021, 14:04
У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.
Джерело: Коммерсантъ
Деталі: 12 червня кількість заражень була на 9% більшою, ніж днем раніше, 11 червня. За добу від Covid-19 померли 357 росіян.
Лідерами за кількістю нових випадків в суботу стали Москва (7704) і Московська область (953).
Останній раз добовий приріст заражених в РФ перевищував 14 тисяч людей 15 лютого (14 207).
Нагадаємо:
- У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
- З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
- Працівники української Державної прикордонної служби завертають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
- Уряд Словаччини більше не планує закуповувати "Спутник V".