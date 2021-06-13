Коронавірус в Росії: епідемія набирає оберти

У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.

Джерело: Коммерсантъ

Деталі: 12 червня кількість заражень була на 9% більшою, ніж днем ​​раніше, 11 червня. За добу від Covid-19 померли 357 росіян.

Лідерами за кількістю нових випадків в суботу стали Москва (7704) і Московська область (953).

Останній раз добовий приріст заражених в РФ перевищував 14 тисяч людей 15 лютого (14 207).

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