Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус в Росії: епідемія набирає оберти

Неділя, 13 червня 2021, 14:04
Фото: rossaprimavera

У суботу, 12 червня, в РФ зареєстрували 14 723 випадки зараження коронавірусом, це пікове значення з середини лютого. Найбільше хворих виявлено у Москві.

Джерело: Коммерсантъ

Деталі: 12 червня кількість заражень була на 9% більшою, ніж днем ​​раніше, 11 червня. За добу від Covid-19 померли 357 росіян.

Лідерами за кількістю нових випадків в суботу стали Москва (7704) і Московська область (953).

Останній раз добовий приріст заражених в РФ перевищував 14 тисяч людей 15 лютого (14 207).

Нагадаємо:

  • У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає число важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
  • З 7 червня в РФ щодня зростає добова кількість нових заражень Covid-19.
  • Працівники української Державної прикордонної служби завертають росіян, щеплених препаратом "Супутник V", оскільки він не зареєстрований ВООЗ як вакцина проти коронавірусу.
  • Уряд Словаччини більше не планує закуповувати "Спутник V".

Теми: коронавірусРосіяепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоНетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу

оновленоУ данського футболіста під час гри була зупинка серця – лікар

Україна готова говорити про компенсації через "Північний потік-2" - Кулеба

фотоМарш захисників та військова техніка: у Маріуполі відзначили річницю визволення

G7 звернулася з вимогами до Росії через конфлікт в Україні

Усі новини...
коронавірус
Саміт G7 погодив розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідніших країн
В Україні за добу зробили 35 тисяч Covid-щеплень
Коронавірус: в Україні менше тисячі нових заражень за добу
Останні новини
21:57
фотоБайден порівняв королеву Єлизавету зі своєю мамою
21:12
фото, відеоНетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління
20:49
Новини економіки: Магістральні газопроводи без наглядової ради, завод корейської компанії
20:28
Байден не впевнений, що зможе змінити поведінку Путіна
19:44
У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу
19:31
Росія не постачає ті обсяги газу, які потрібні Європі зараз — Зеркаль
19:19
У EMA радять використовувати мРНК-вакцини замість AstraZeneca навіть для літніх людей
18:47
оновленоУ данського футболіста під час гри була зупинка серця – лікар
18:04
Україна готова говорити про компенсації через "Північний потік-2" - Кулеба
18:00
В районі ООС з початку доби без обстрілів
Усі новини...