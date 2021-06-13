Коронавирус в России: эпидемия набирает обороты

В субботу, 12 июня, в РФ зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом, это пиковое значение с середины февраля. Больше всего больных выявили в Москве.

Источник: Коммерсантъ

Детали: 12 июня количество заражений было больше на 9% больше, чем днем ранее, 11 июня. За сутки от Covid-19 умерли 357 россиян.

Лидерами по числу новых случаев в субботу стали Москва (7704) и Московская область (953).

Последний раз суточный прирост зараженных в РФ превышал 14 тысяч людей 15 февраля (14 207).

Напомним: