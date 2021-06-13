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Коронавирус в России: эпидемия набирает обороты

Воскресенье, 13 июня 2021, 14:04
Коронавирус в России: эпидемия набирает обороты
Фото: rossaprimavera

В субботу, 12 июня, в РФ зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом, это пиковое значение с середины февраля. Больше всего больных выявили в Москве.

Источник: Коммерсантъ

Детали: 12 июня количество заражений было больше на 9% больше, чем днем ранее, 11 июня. За сутки от Covid-19 умерли 357 россиян.

Лидерами по числу новых случаев в субботу стали Москва (7704) и Московская область (953).

Последний раз суточный прирост зараженных в РФ превышал 14 тысяч людей 15 февраля (14 207).

Напомним:

  • В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.
  • С 7 июня в РФ ежедневно растет суточное количество новых заражений Covid-19.
  • Работники украинской Государственной пограничной службы заворачивают россиян, привитых препаратом "Спутник V", поскольку он не зарегистрирован ВОЗ как вакцина против коронавируса.
  • Правительство Словакии больше не планирует закупать российский "Спутник V".

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcияэпидемия
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