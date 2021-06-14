Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Хлопці знайшли в собі сили пресингувати" – Шевченко про гру збірної України з Нідерландами

Понеділок, 14 червня 2021, 01:47

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію після стартового матчу синьо-жовтих на Євро-2020 з Нідерландами.

Джерело: УАФ

Пряма мова: "Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак.

Ми могли б і не пропускати такий м'яч у кінці.

Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати.

Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс.

Команда дуже добре себе проявила".

Деталі: Шевченко зазначив, що будуть вивчати гру Північної Македонії, готуючись до наступного матчу.

"Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми.

У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися", – сказав головний тренер збірної України.

Що передувало: Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стартовий матч збірної України з командою Нідерландів під час Євро-2020.

Українська правда
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський проти Порошенка: якби знову 2-й тур, розрив був би менший

Президентський рейтинг Зеленського в півтора рази вищий за Порошенка

Окупанти не пускають абітурієнтів навчатися на вільну територію: ОГП почав розслідування

Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку-2"

Рекордну кількість COVID-щеплень зробили в Україні за минулий тиждень

інфографіка Росія і США збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування – SIPRI

Усі новини...
футбол
"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами
Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам
У данського футболіста під час гри була зупинка серця – лікар
Останні новини
14:13
Розгін Майдану 30 листопада: суд виніс вирок двом екс"беркутівцям"
14:12
фото СБУ блокувала схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19
14:03
Зеленський поговорив з Джонсоном про членство в НАТО, Донбас і зміцнення флоту
13:58
картаВ мережі опублікували дані про рідну мову в Україні
13:54
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув 47,5 мільярдів
13:52
У МОЗ розповіли, хто може стати донором крові і як підготуватися до здавання
13:45
Рейтинг партій дублює президентський рейтинг їхніх лідерів – соціологи
13:30
інфографікаЗа пів року в Україні відкрилося більше ФОПів, ніж закрилось – дослідження
13:29
Саміт НАТО не назве жодних дат стосовно розширення Альянсу – Столтенберг
13:17
Ексдиректору "Борисполя" вручили підозру у справі щодо мільйонної шкоди аеропорту
Усі новини...