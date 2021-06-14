"Хлопці знайшли в собі сили пресингувати" – Шевченко про гру збірної України з Нідерландами

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію після стартового матчу синьо-жовтих на Євро-2020 з Нідерландами.

Джерело: УАФ

Пряма мова: "Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак.

Ми могли б і не пропускати такий м'яч у кінці.

Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати.

Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс.

Команда дуже добре себе проявила".

Деталі: Шевченко зазначив, що будуть вивчати гру Північної Македонії, готуючись до наступного матчу.

"Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми.

У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися", – сказав головний тренер збірної України.

Що передувало: Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стартовий матч збірної України з командою Нідерландів під час Євро-2020.