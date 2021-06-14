"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после стартового матча сине-желтых на Евро-2020 с Нидерландами.
Источник: УАФ
Прямая речь: "Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак.
Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце.
Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0: 2. Ребята нашли в себе силы прессинговать.
Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс.
Команда очень хорошо себя проявила".
Детали: Шевченко отметил, что будут изучать игру Северной Македонии, готовясь к следующему матчу.
"Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы.
У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться", – сказал главный тренер сборной Украины.
Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.