"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после стартового матча сине-желтых на Евро-2020 с Нидерландами.

Источник: УАФ

Прямая речь: "Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак.

Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце.

Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0: 2. Ребята нашли в себе силы прессинговать.

Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс.

Команда очень хорошо себя проявила".

Детали: Шевченко отметил, что будут изучать игру Северной Македонии, готовясь к следующему матчу.

"Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы.

У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться", – сказал главный тренер сборной Украины.

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.