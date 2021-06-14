Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами

Понедельник, 14 июня 2021, 01:47
Ребята нашли в себе силы прессинговать – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после стартового матча сине-желтых на Евро-2020 с Нидерландами.

Источник: УАФ

Прямая речь: "Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак.

Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце.

Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0: 2. Ребята нашли в себе силы прессинговать.

Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс.

Команда очень хорошо себя проявила".

Детали: Шевченко отметил, что будут изучать игру Северной Македонии, готовясь к следующему матчу.

"Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы.

У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться", – сказал главный тренер сборной Украины.

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: