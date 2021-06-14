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Зеленський жаліється, що Росія затягує його зустріч із Путіним

Понеділок, 14 червня 2021, 18:43

Президент Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для мирних переговорів.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, яке цитує Офіс президента

Деталі: Зеленський також розповів, що російська сторона затягує проведення таких переговорів "без зрозумілих причин".

Пряма мова Зеленського: "Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський сподівається завершити війнуна Донбасі, інспіровану Росією, за президентсва Володимира Путіна, український лідер ще діє в рамках домовленостей, досягнутих із лідерами Росії, Німеччини та Франції в Парижі.
  • Наразі між Україною та Росією йдуть переговорипро можливість зустрічі президентів.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовими умовами для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна розмову про Донбас та Крим.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяЗеленський
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