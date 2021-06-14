Зеленский жалуется, что Россия затягивает его встречу с Путиным
Понедельник, 14 июня 2021, 18:43
Президент Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для мирных переговоров.
Источник: интервью Зеленского Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которое цитирует Офис президента
Детали: Зеленский также рассказал, что российская сторона затягивает проведение таких переговоров "без понятных причин".
Прямая речь Зеленского: "Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.
- Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевыми условиями для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина разговор о Донбассе и Крыме.