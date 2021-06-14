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Зеленский жалуется, что Россия затягивает его встречу с Путиным

Понедельник, 14 июня 2021, 18:43

Президент Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для мирных переговоров.

Источник: интервью Зеленского Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которое цитирует Офис президента

Детали: Зеленский также рассказал, что российская сторона затягивает проведение таких переговоров "без понятных причин".

Прямая речь Зеленского: "Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки".

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.
  • Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевыми условиями для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина разговор о Донбассе и Крыме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияЗеленский
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