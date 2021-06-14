Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский жалуется, что Россия затягивает его встречу с Путиным

Понедельник, 14 июня 2021, 18:43

Президент Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для мирных переговоров.

Источник: интервью Зеленского Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которое цитирует Офис президента

Детали: Зеленский также рассказал, что российская сторона затягивает проведение таких переговоров "без понятных причин".

Прямая речь Зеленского: "Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки".

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский надеется завершить войну, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина, украинский лидер еще действует в рамках договоренностей, достигнутых с лидерами России, Германии и Франции в Париже.
  • Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевыми условиями для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина разговор о Донбассе и Крыме.

Темы: ПутинРосcияЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: саммит НАТО, Байден о Путине

The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах

Байден о Путине: Достойный противник

В НАТО признали Китай угрозой безопасности

Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию

На Донбассе подорвались двое военных

Все новости...
Путин
Путин обвинил Украину в стяжке войск на Донбасс
Путин о преемнике: Если я увижу такого человека, то сделаю все для поддержки
Путин прокомментировал условия Навального в тюрьме
Последние новости
09:07
Дипломаты и эксперты по РФ отговорили Байдена от пресс-конференции с Путиным - СМИ
08:50
Зеленский о решении саммита НАТО: Благодарны, но не увидели конкретных сроков
08:45
К концу недели дожди улягутся, придет жара
08:33
Кандидат в канцлеры Германии: "Северный поток-2" не должен использоваться для шантажа Украины
08:14
За сутки в Украине обнаружили более 1000 новых больных COVID, "лидер" - Киев
08:00
Главные новости понедельника и ночи: саммит НАТО, Байден о Путине
07:40
Оккупанты восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
07:25
СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения
06:38
В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски
05:47
За сутки в мире зафиксировали немногим более 300 тысяч новых COVID-инфицирований
Все новости...