Зеленский жалуется, что Россия затягивает его встречу с Путиным

Президент Владимир Зеленский надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным для мирных переговоров.

Источник: интервью Зеленского Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которое цитирует Офис президента

Детали: Зеленский также рассказал, что российская сторона затягивает проведение таких переговоров "без понятных причин".

Прямая речь Зеленского: "Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки".

Напомним: