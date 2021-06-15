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Таран: Україна готова до швидкої інтеграції в безпекову архітектуру НАТО

Вівторок, 15 червня 2021, 09:45
Таран: Україна готова до швидкої інтеграції в безпекову архітектуру НАТО
Фото Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна вже готова до більш швидкої інтеграції в безпекову архітектуру НАТО.

Джерело: заява Тарана за результатами саміту НАТО на сайті Міноборони

Пряма мова: "Альянс був і залишається нашим надійним союзником у питаннях безпеки. Заяви конструктивні, але ми вже готові до нового рівня співпраці, який передбачатиме більш швидку інтеграцію України в безпекову архітектуру Альянсу".

Деталі: Міністр привітав заяву лідерів Альянсу про те, що Україна стане членом НАТО, а також подякував Альянсу "за взаємодію і політику відкритих дверей".

За словами Тарана, це партнерство є вкрай важливим, і Україна відчуває підтримку НАТО у протистоянні глобальним загрозам – таким як агресивні політика та дії Росії.

Міністр оборони також висловив сподівання, що партнери розуміють, що надання у найближчій перспективі Плану дій щодо членства стало б гарантією незворотності руху України до "своєї стратегічної мети – європейської та євроатлантичної інтеграції".

Детальніше читайте у статті Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Передісторія:

  • 14 червня в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Також закликали рухатися до членства через виконання Річних національних програм.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що готова бути в Північноатлантичному альянсі більше, ніж більшість країн ЄС, оскільки вже 7 років воює.
  • Президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.

Українська правда

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Теми: МіноборониНАТО
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