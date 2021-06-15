Таран: Украина готова к быстрой интеграции в архитектуру безопасности НАТО

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина уже готова к более быстрой интеграции в архитектуру безопасности НАТО.

Источник: заявление Тарана по результатам саммита НАТО на сайте Минобороны

Прямая речь: "Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности. Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса".

Детали: Министр приветствовал заявление лидеров Альянса о том, что Украина станет членом НАТО, а также поблагодарил Альянс "за взаимодействие и политику открытых дверей".

По словам Тарана, это партнерство является крайне важным, и Украина ощущает поддержку НАТО в противостоянии глобальным угрозам – таким как агрессивные политика и действия России.

Министр обороны также выразил надежду, что партнеры понимают, что предоставление в перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к "своей стратегической цели – европейской и евроатлантической интеграции".

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