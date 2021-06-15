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Таран: Украина готова к быстрой интеграции в архитектуру безопасности НАТО

Вторник, 15 июня 2021, 09:45
Фото Минобороны

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина уже готова к более быстрой интеграции в архитектуру безопасности НАТО.

Источник: заявление Тарана по результатам саммита НАТО на сайте Минобороны

Прямая речь: "Альянс был и остается нашим надежным союзником в вопросах безопасности. Заявления конструктивные, но мы уже готовы к новому уровню сотрудничества, который будет предусматривать более быструю интеграцию Украины в архитектуру безопасности Альянса".

Детали: Министр приветствовал заявление лидеров Альянса о том, что Украина станет членом НАТО, а также поблагодарил Альянс "за взаимодействие и политику открытых дверей".

По словам Тарана, это партнерство является крайне важным, и Украина ощущает поддержку НАТО в противостоянии глобальным угрозам – таким как агрессивные политика и действия России.

Министр обороны также выразил надежду, что партнеры понимают, что предоставление в перспективе Плана действий относительно членства стало бы гарантией необратимости движения Украины к "своей стратегической цели – европейской и евроатлантической интеграции".

Подробнее читайте в статье Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Предыстория:

  • 14 июня в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призвали двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.
  • Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Североатлантическом альянсе больше, чем большинство стран ЕС, поскольку уже 7 лет воюет.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.

Украинская правда
Темы: МинобороныНАТО


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