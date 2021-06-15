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Євро-2020: футболіст, у якого під час гри зупинилось серце, звернувся до вболівальників

Вівторок, 15 червня 2021, 11:40

Данський футболіст Крістіан Еріксен, у якого під час матчу проти Фінляндії на Євро-2020 зупинилось серце, вийшов із лікарні на зв’язок та сказав, що почуває себе нормально, хоча попереду його ще очікують обстеження. 

Джерело: Еріксен в Instagram

Пряма мова: "Привіт усім. Велике спасибі за ваші приємні та дивовижні привітання та повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене та моєї родини. 

Я в порядку, зважаючи на обставини. Мені ще треба пройти деякі обстеження в лікарні, але я почуваюся добре.

Тепер я буду вболівати за хлопців збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію".

 
Еріксен в Instagram
Знімок екрану

Що передувало: 12 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Перед тим як 29-річного футболіста госпіталізували, йому зробили серцево-легеневу реанімацію.

Пізніше лікар повідомив, що в Еріксена зупинилося серце, коли він втратив свідомість під час матчу.

Українська правда
Теми: футболДанія


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