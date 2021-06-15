Евро-2020: футболист, у которого во время игры остановилось сердце, обратился к болельщикам
Датский футболист Кристиан Эриксен, у которого во время матча против Финляндии на Евро-2020 остановилось сердце, вышел из больницы на связь и сказал, что чувствует себя нормально, хотя впереди его еще ожидают обследования.
Источник: Эриксен в Instagram
Прямая речь: "Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне еще надо пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за ребят сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию".
Что предшествовало: 12 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.
Перед тем как 29-летнего футболиста госпитализировали, ему сделали сердечно-легочную реанимацию.
Позже врач сообщил, что в Эриксена остановилось сердце, когда он потерял сознание во время матча.