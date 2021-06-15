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Евро-2020: футболист, у которого во время игры остановилось сердце, обратился к болельщикам

Вторник, 15 июня 2021, 11:40
Евро-2020: футболист, у которого во время игры остановилось сердце, обратился к болельщикам

Датский футболист Кристиан Эриксен, у которого во время матча против Финляндии на Евро-2020 остановилось сердце, вышел из больницы на связь и сказал, что чувствует себя нормально, хотя впереди его еще ожидают обследования.

Источник: Эриксен в Instagram

Прямая речь: "Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.

Я в порядке, учитывая обстоятельства. Мне еще надо пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за ребят сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию".

 

Что предшествовало: 12 июня во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитник футбольной сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за игру временно остановили. После возобновления игры Финляндия выиграла у Дании 1:0.

Перед тем как 29-летнего футболиста госпитализировали, ему сделали сердечно-легочную реанимацию.

Позже врач сообщил, что в Эриксена остановилось сердце, когда он потерял сознание во время матча.

Украинская правда

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Темы: футболДания
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