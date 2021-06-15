Фракція "Євросолідарності" оголосила бойкот каналу "1+1"

Депутати фракції "Європейська Солідарність" оголосили бойкот телеканалу "1+1", який вони назвали "каналом Зеленського, Медведчука і Коломойського".

Джерело: пресслужба партії

Дослівно: "Фракція "Європейська Солідарність" оголосила бойкот телеканалу "1+1" через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство".

Деталі: Повідомляється, що нардепи висловили підтримку співголові фракції Ірині Геращенко після останнього ефіру програми "Право на владу".

Програму від 10 червня вони назвали "замовною інформаційною атакою на команду п’ятого президента Петра Порошенка", яка "носила відверто проросійський характер" і "повторювала кремлівську пропаганду".

За словами нардепа Марії Іонової, Геращенко в ефірі "зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати".

Вона наголосила, що фракція бойкотуватиме "1+1" "до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко". Іонова додала, що депутати готують звернення до відповідних органів.

Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що фракція звернеться до СБУ через те, що під час програми на "1+1" транслювали "цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених".

Що було раніше: 10 червня в ефірі програми "Право на владу" Ірина Геращенко та ведуча Наталія Мосейчук посперечались через "плівки Медведчука".

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